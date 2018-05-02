Köpeği kurtarmak isterken boğuldu

Diyarbakır
'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğle saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için suya atlayan Çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen
ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Eğil ilçesinde Bilal İritaş (20) düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.