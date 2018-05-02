Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Köpeği kurtarmak isterken boğuldu

Köpeği kurtarmak isterken boğuldu

Giriş Tarihi: 2.5.2018
Köpeği kurtarmak isterken boğuldu
'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğle saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için suya atlayan Çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Eğil ilçesinde Bilal İritaş (20) düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeği kurtarmak isterken boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN