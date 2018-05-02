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'teki orman ını çocukların çıkarttığı anlaşıldı

Son dakika haberi... ’nın ilçesinde meydana gelen ı, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:36
Marmaris'teki orman yangınını çocukların çıkarttığı anlaşıldı

'nın ilçesinde meydana gelen ı, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Yangının başladığı Kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü.

"OYUN OYNAMAYA GİTTİK"

Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, "3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık" diye konuştular.

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Marmaris'teki orman yangınını çocukların çıkarttığı anlaşıldı
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