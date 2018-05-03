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Boş kalmadı! şenliklerine yoğun katılım! (Hıdırellez nedir? ?)

tarihleri arısında 'de düzenlenecek olan ve Kakava Şenlikleri'ne katılacaklar için ler ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Yapılan açıklamada otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının aylar öncesinden rezerve yapıldığı ve bu nedenle kentte boş oda kalmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:03
Boş otel kalmadı! Hıdırellez şenliklerine yoğun katılım! (Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman?)

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl Belediyesi'nin organizasyonuyla tarihlerinde kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Şenlikleri'nin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kentte ve pansiyonlarda, boş oda kalmadı. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı şenliklere bu yıl 60 bin kişinin katılması bekleniyor.

'KAKAVA'YA GELECEKLER, EDİRNE'DE BOŞ OTEL YOK'

Edirne Belediye Başkanı CHP'li , Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde boş otel odası olmadığını, şenliklere geçen yıl katılımdan yüzde yüz artarak 60 bine yakın ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Gürkan, "Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihleri arasında Sarayiçi'nde yapılacak. Edirne'nin turizm anlamında gittiği yön belli. Şehre gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak şenliklerde boş otel odası yok. Tamamen dolu odalarımız. Buradaki turizm pastası gittikçe büyüyor, yatırımcıları bununla ilgili kente yatırım yapmaya bekliyoruz. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne geçen yıl 30 bin kişi gelmişti. Bu yıl iki katına yakın bir rakam bekliyoruz" dedi.

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