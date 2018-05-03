Boş otel kalmadı! Hıdırellez şenliklerine yoğun katılım! (Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman?)

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl EdirneBelediyesi'nin organizasyonuyla 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kentte otel ve pansiyonlarda, boş oda kalmadı. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı şenliklere bu yıl 60 bin kişinin katılması bekleniyor.

'KAKAVA'YA GELECEKLER, EDİRNE'DE BOŞ OTEL YOK'

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde boş otel odası olmadığını, şenliklere geçen yıl katılımdan yüzde yüz artarak 60 bine yakın ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Gürkan, "Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihleri arasında Sarayiçi'nde yapılacak. Edirne'nin turizm anlamında gittiği yön belli. Şehre gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak şenliklerde boş otel odası yok. Tamamen dolu odalarımız. Buradaki turizm pastası gittikçe büyüyor, yatırımcıları bununla ilgili kente yatırım yapmaya bekliyoruz. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne geçen yıl 30 bin kişi gelmişti. Bu yıl iki katına yakın bir rakam bekliyoruz" dedi.