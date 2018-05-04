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Son Dakika: 'da inşaatta dinamit sı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... 'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanında işçilerin unuttuğu dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. da, iş makinesinin operatörü öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 10:24
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Altındağ ilçesi Gültepe Caddesi'ndeki bir inşaat alanında, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında meydana geldi. Patlamada, ismi henüz öğrenilemeyen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar, olay yerisevk edilenlen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İŞÇİLERİN UNUTTUĞU DİNAMİT YÜZÜNDEN...

Polis ekipleri, alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanında dün gece kayaları parçalamak için dinamit kullanıldığı, işçilerin unuttuğu dinamitin de patlamaya neden olduğu ifade edildi.

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Son Dakika: Ankara'da inşaatta dinamit patlaması: Ölü ve yaralılar var
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