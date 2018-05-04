Günde 40 nöbetten ameliyatla kurtuldu

9 yaşındaki Pelin Özmen, 2014 yılında henüz 5 yaşındayken dalıp gitme, kendinden geçme şeklinde nöbetler geçirmeye başladı. Yapılan tetkikler sonrasında beyin tümörü teşhisi konuldu. Bir yıl süresince ağır bir ilaç tedavisi görmesine rağmen tedaviye cevap alınamayınca 2015'te beyin tümörü ameliyatı yapıldı.
İlkokula başlayan küçük kız bir süre sonra, epilepsi
nöbetleri geçirmeye başladı. Günde 12 hap içmesine rağmen, gün içinde yaklaşık 40 kez epilepsi nöbeti geçiriyordu. Pelin, eğitim ve sosyal hayatına devam edemeyecek duruma geldi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç tarafından yapılan tetkiklerinde ilk ameliyatı ile beyin tümörü tamamen temizlenmiş olmasına rağmen, tümörün beyinde bıraktığı lezyonlar nedeniyle epilepsi nöbetlerinin yaşandığı ortaya çıktı. Her bir epilepsi nöbeti, beyinde ağır hasarlar bırakıyordu. Küçük kızın yeniden ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat olan Pelin, epilepsi nöbetlerinden de kurtuldu. Pelin yeniden okuluna başladı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç, "Okuldaki sosyalleşmesi ve başarısı da büyük ölçüde yükseldi. Pelin artık annesinin kendisini okul kapısında beklemesine gerek kalmadan okuluna rahatlıkla gidebiliyor" dedi.