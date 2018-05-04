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Kayınbabasından dayak yiyen hastanelik oldu

’da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 06:35
Kayınbabasından dayak yiyen genç kız hastanelik oldu
Olay, Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.'yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. ın tedavisi devam ediyor.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.
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Kayınbabasından dayak yiyen genç kız hastanelik oldu
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