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Liseli Yavuz'un cesedi 'nda bulundu

'de dün öğlen saatlerinde kaybolan lise öğrencisi 'in (15) cesedi 'nda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 14:45
Liseli Yavuz'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi , dün öğlen saatlerinde okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Demir'in okul çantası ile cep telefonunu akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde kıyısında görenler, durumu polise bildirdi. DSİ tarafından Porsuk Çayı'ndaki su, barajın olduğu bölümde kesildi. Suların azalmasının ardından bugün öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıçlarla arama yapıldı. Aramada Yavuz Demir'in cesedi bulundu.

GENCİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dalgıçların Porsuk Çayı'ndan çıkardığı Yavuz Demir'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

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Liseli Yavuz'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
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