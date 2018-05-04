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Trafo üzerinde terör seviciliği

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018
Trafo üzerinde terör seviciliği
Maltepe Belediyesi, 'a ait trafonun içinde yer aldığı alanı DHKPC'li teröristin adıyla etkinlik alanına çevirdi. İl genelinde belediyeler tarafından kent estetiğine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, 'li , Zümrütevler Mahallesi'ndeki TEDAŞ trafosunu resimlendirmek amacıyla belediye çalışanı Cihan Aydemiri görevlendirdi. Trafonun manzara ve tabiat içerikli desenlerle resimlendirilmesinin ardından, DHKP-C'li teröristin adıyla etkinlik alanına dönüştürüldü. 2006 yılında Küçükarmutlu'da market soymaya gelen grup içindeki Birol Karasu, çıkan çatışmada öldürülmüştü.
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Trafo üzerinde terör seviciliği
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