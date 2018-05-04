Trafo üzerinde terör seviciliği

Maltepe
Belediyesi, TEDAŞ
'a ait trafonun içinde yer aldığı alanı DHKPC'li teröristin adıyla etkinlik alanına çevirdi. İl genelinde belediyeler tarafından kent estetiğine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, CHP
'li Maltepe Belediyesi
, Zümrütevler Mahallesi'ndeki TEDAŞ trafosunu resimlendirmek amacıyla belediye çalışanı Cihan Aydemiri görevlendirdi. Trafonun manzara ve tabiat içerikli desenlerle resimlendirilmesinin ardından, DHKP-C'li teröristin adıyla etkinlik alanına dönüştürüldü. 2006 yılında Küçükarmutlu'da market soymaya gelen grup içindeki Birol Karasu, çıkan çatışmada öldürülmüştü.