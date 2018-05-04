Üsküdar’da trajikomik kaza

Üsküdar
'da
akıl almaz bir kaza meydana geldi. Dün Selimiye Mahallesi Agah Paşa Çıkmazı'na kapı ölçüsü almaya gelen Mehmet Önal
, aracını park edip indi. Önal'ın vitesini boşta bıraktığı araç yavaş yavaş hareket etmeye başladı. 30 metre yoldan geri geri giden araç bir apartmanın girişine düştü. Apartmanda yaşayanlar panik yaşarken sokakta herhangi bir kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Aracının yanına gelen Mehmet Önal şok yaşadı. Acı bir olay yaşanmamasına sevinen Önal, "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.