5 çocuk annesinin cinayet sanığına verilen ceza fazla bulundu

5 ÇOCUK ANNESİNİN CİNAYET SANIĞINA VERİLEN CEZA FAZLA BULUNDU

Olay, 17 Mart 2015 tarihinde, merkez Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesi, Şifa Sokak'ta meydana geldi. Lokman Serçeoğlu, cep telefonu ile evli sevgilisi Hanım Ç.'yi arayıp, dışarı çıkmasını istedi. Sokakta buluşan Lokman Serçeoğlu ve Hanım Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serçeoğlu Hanım Çakmak'ı bıçakla ağır yaraladı, iddiaya göre ardından yaklaşık 30 metre sürükleyip iş makinesinin altına attı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan Serçeoğlu, evinde yakalandı. Tutuklanan Serçeoğlu hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Serçeoğlu da Hanım Ç.'den iki çocuğu olduğunu iddia ederek, Hamza Ç. üzerine kayıtlı olan Y.B. ve Y.Z.'nin kendi soyadını alması için 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Çocukların babalarının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtildi.