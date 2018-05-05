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Amanos ı kontrol altında

Hatay’da, dört gündür süren ve büyük bölümü kontrol altına alınan orman ını söndürme çalışmaları zor şartlarda devam ediyor

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Amanos yangını kontrol altında
Hatay Arsuz'da, ormanlık alanda çıkan ı söndürme çalışmaları sürerken, yangında zarar gören alanlar helikopterle havadan görüntülendi. 600 personel ile 1 uçak, 2 helikopter, 46 arazöz, 13 pikap, 21 dozer, 2 kırıcı ve 4 treylerin katıldığı çalışmalarda yangının büyük bölümü kontrol altına alındı.

ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR
Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde 4 gün önce henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yaklaşık 100 hektarlık kızılçam ormanını etkisine aldı. Bölgede Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, , Antalya, , gibi birçok ilin yanı sıra İskenderun, Arsuz, Samandağ, Antakya ilçesinden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Gece gündüz demeden yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, zor arazi şartlarıyla da mücadele ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının alt kısımlarda kontrolün sağlandığını ancak, zor arazi koşulları nedeniyle yüksek tepelerde uçak ve helikopterler ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sarp ve derin vadiler nedeniyle, uçak ve helikopterler, denizden su alarak yüksek tepelerdeki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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Amanos yangını kontrol altında
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