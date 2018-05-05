Amanos yangını kontrol altında

Hatay Arsuz'da, ormanlık alanda çıkan yangın
ı söndürme çalışmaları sürerken, yangında zarar gören alanlar helikopterle havadan görüntülendi. 600 personel ile 1 uçak, 2 helikopter, 46 arazöz, 13 pikap, 21 dozer, 2 kırıcı ve 4 treylerin katıldığı çalışmalarda yangının büyük bölümü kontrol altına alındı. ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR
Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde 4 gün önce henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yaklaşık 100 hektarlık kızılçam ormanını etkisine aldı. Bölgede Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Konya
, Antalya
, Kırıkkale
, Ankara
gibi birçok ilin yanı sıra İskenderun, Arsuz, Samandağ, Antakya ilçesinden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Gece gündüz demeden yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, zor arazi şartlarıyla da mücadele ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının alt kısımlarda kontrolün sağlandığını ancak, zor arazi koşulları nedeniyle yüksek tepelerde uçak ve helikopterler ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sarp ve derin vadiler nedeniyle, uçak ve helikopterler, denizden su alarak yüksek tepelerdeki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.