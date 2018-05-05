Ceset başında çay keyfı

Adana
'nın Sarıçam ilçesinde, önceki gün İncirlik- Cumhuriyet Mahallesinde bulunan yem paketleme fabrikasında çalışanlar, fabrikanın hemen yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görünce polisi aradı. Ceset
, akıntıyla birlikte sürüklenirken olay yerine gelen polisler, dalgıç polisleri çağırdı. FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Bu sırada fabrikada çalışan işçilerden Mesut Yüce, kanalın kendilerine yakın tarafında bulunan cesedi fark etmesine rağmen, kıyıdaki çardağa oturarak çay keyfi yaptı. Uzun süre ceset başında çay içip telefonuyla oynayan Yüce'nin umursamaz tavırları, görenleri hayrete düşürdü. Yüce, polislerin gelmesiyle çardaktan kalkarken, bölgede oturan vatandaşlar da kıyaya toplanarak, film izler gibi cesedin sudan çıkarılmasını izledi. Dalgıç polislerce kanaldan çıkarılan ve üzerinde sadece şort bulunan ceset, morga kaldırıldı. Üzerinde kimlik olmadığı için parmak izi alarak ve kayıp başvurularını inceleyen polis, cesedin 47 yaşındaki Mahmut Zeybekoğlu'na ait olduğunu belirledi. Yüzmek için girdiği suda boğulduğu belirlenen Zeybekoğlu'nun cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.