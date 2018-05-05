Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'ndan Ankara Mamak açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Mamak'ta yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu, ''En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.