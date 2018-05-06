İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit

Bolu
'da, yangın
a giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye personeli şehit oldu. Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, 4 ev ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı köye yaklaşık 4 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü. Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan
Kabakcıoğlu, burada yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Kazayı
haber alarak olay yerine gelen diğer itfaiyeciler gözyaşlarını tutamadı.