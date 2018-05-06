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villalarına baskın

Büyükçekmece’deki 3 katlı 2 ya baskını yapıldı. 4 bin kök hintkeneviri ele geçti, 6 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Zehir villalarına baskın
, Büyükçekmece'de "Mariuhanna" imalatı için özel kiralanan 3'er katlı 2 ya baskın yaptı. Baskında 4 bin kök hintkeneviri ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI...
Narkotik Polisleri, Büyükçekmece'de yer alan 3'er katlı 2 lüks villanın "Mariuhanna" imalatı için tacirleri tarafından kiralandığını belirledi. İlçede Türkoba Mahallesi Bora Sokak ve Kamiloba Mahallesi İncir Sokak üzerindeki 2 lüks villaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Dev operasyonda 4 bin kök hintkeneviri ele geçirildi. Villaların yetiştirilen seralar haline dönüştürüldüğü ortaya çıkarıldı. Özel düzenekler kullanılarak havalandırılan, ısıtılan ve ışıklandırılan lüks villalarda özel olarak hazırlanan çamaşırlıklara asılı halde hintkenevirleri de bulundu. 6 şüpheli gözaltına alındı ve " imal etmek" gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çelik yapı ustası olduğu bilgisine ulaşılan çete liderinin A.S. (45) çete üyelerinin ise A.O.Z. (36), O.Z. (28), Y.S. (26) ve Ü.T. (22) olduğu bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddeleri imal eden şüpheliler arasındaki A.O.Z. ile Ü.T.'nin sevgili oldukları ifade edildi.
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Zehir villalarına baskın
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