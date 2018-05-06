Zehir villalarına baskın

İstanbul Narkotik Polisleri
, Büyükçekmece'de "Mariuhanna" imalatı için özel kiralanan 3'er katlı 2 lüks villa
ya baskın yaptı. Baskında 4 bin kök hintkeneviri ele geçirildi. 6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI... İstanbul
Narkotik Polisleri, Büyükçekmece'de yer alan 3'er katlı 2 lüks villanın "Mariuhanna" imalatı için zehir
tacirleri tarafından kiralandığını belirledi. İlçede Türkoba Mahallesi Bora Sokak ve Kamiloba Mahallesi İncir Sokak üzerindeki 2 lüks villaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Dev operasyonda 4 bin kök hintkeneviri ele geçirildi. Villaların uyuşturucu
yetiştirilen seralar haline dönüştürüldüğü ortaya çıkarıldı. Özel düzenekler kullanılarak havalandırılan, ısıtılan ve ışıklandırılan lüks villalarda özel olarak hazırlanan çamaşırlıklara asılı halde hintkenevirleri de bulundu. 6 şüpheli gözaltına alındı ve "Uyuşturucu madde
imal etmek" gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çelik yapı ustası olduğu bilgisine ulaşılan çete liderinin A.S. (45) çete üyelerinin ise A.O.Z. (36), O.Z. (28), Y.S. (26) ve Ü.T. (22) olduğu bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddeleri imal eden şüpheliler arasındaki A.O.Z. ile Ü.T.'nin sevgili oldukları ifade edildi.