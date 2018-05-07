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'da sevgilisi tarafından dövüldü iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Son dakika haberi... 'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren , komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:10
Adana'da sevgilisi tarafından dövüldü iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren , komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı.

ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE POLİSİ ARADILAR

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, 'nde meydana geldi. İddiaya göre, A. (21) sevgilisinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada bir süre oturan ikili kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sevgilisi Fatma Beyza A.'yı darp etmeye başladı. Genç kız çığlık atıp, ağladı. Komşuları ise çığlık sesi üzerine 155 polis imdat hattını arayarak, "Komşuda bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor" diye ihbarda bulundu.

GENÇ KIZ AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada genç, Fatma Beyza A.'yı darp etmeye devam etti. Olay yerine gelen polis, genç kızı kanlar içinde bulurken, zanlıyı da gözaltına aldı. Genç kız çağrılan ile hastaneye kaldırılırken, sevgilisi polis merkezine götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da sevgilisi tarafından dövüldü iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
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