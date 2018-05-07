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'da sı: 7 yaralı

'da meydana gelen sında, 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 08:50
Eyüpsultan'da trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Yolu Yaşamkent mevkisinde Kağıthane'deki bir düğünden dönenleri taşıyan 34 AR 9648 plakalı , 41 TV 879 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

da, servis aracının sürücüsü ile ön koltuktaki iki kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada, servis aracında bulunan 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Servis şoförünün sis nedeniyle hafriyat kamyonuna çarptığı iddia edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.

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Eyüpsultan'da trafik kazası: 7 yaralı
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