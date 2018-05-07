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tarlası yüzünden ağabey katili oldu

Giriş Tarihi: 7.5.2018
Samsun'da çıkan tartışmada bir kişi, ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.
Olay Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre Veysel Ç. (50) ile ağabeyi Abdullah Ç. (55) arasında, miras kalan bahçesinden dolayı dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Ç., belindeki tabancasını çekerek Abdullah Ç.'ye peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Abdullah Ç., olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Abdullah Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Veysel Ç.'nin yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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Fındık tarlası yüzünden ağabey katili oldu
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