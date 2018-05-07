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'de satıcılarına 15 yıl hapis cezası

'de, " veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 6 sanıktan 3'ü, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 12:54
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası

1. görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Hüseyin Ç, Ece E. ve Mustafa S, tutuksuz sanık Murtaza Ç. ile avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Volkan G. ve Okan T. ise duruşmaya katılmadı.

İfadelerinde, ticareti yapmadıklarını ve kullanıcı olduklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beratlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Ç, Ece E. ve Mustafa S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

Murtaza Ç, Volkan G. ve Okan T'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden heyet, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 19 Temmuz 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalanmıştı. Zanlıların üst, araç ve evlerindeki aramada uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 6 zanlıdan Hüseyin Ç, Ece E. ve Mustafa S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Murtaza Ç, Volkan G. ve Okan T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası
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