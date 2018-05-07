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Meterololji'den Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberi... Yağışlı havanın etkisi altına giren 'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani , yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 11:11
Meterololji'den Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlı hava , , ve 'da etkili olacak. 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışlar nedeniyle ani , yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Son dakika haber: Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Önümüzdeki 5 gün...
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Meterololji'den Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı
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