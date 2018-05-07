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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...

Meteoroloji'den gelen son raporuna göre; Yurt genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; bazı bölgelerde daha şiddetli olmak üzere yurt genelinde 5 gün daha devam etmesi bekleniyor.İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 21, Ankara'da 19, İzmir'de 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 08:26
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...
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