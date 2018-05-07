Son dakika: Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.