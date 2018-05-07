Traktörle şov yaparken canından oluyordu

Belediye ve Traktörcüler Sitesi işbirliğiyle organize edilen ve her hafta pazartesi günleri hizmet verecek olan Traktör Pazarı için açılış töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Şevket Can'ın alana gelmesinin ardından kurban kesilip dua edildi.

TRAKTÖR TAMİRCİSİ SON ANDA KURTULDU

1948 model traktör ile gösteri yapan traktör tamircisi İsmail Yalçın, drift atarak asfalt zeminde tur atamaya başladı.Katılımcıların büyük bir merakla izlediği gösteri sırasında Yalçın hızını artırırken, 2 teker üzerinde kalan traktör devrildi. Traktörün devrileceğini fark eden İsmail Yalçın son anda kendisini atarak tonlarca ağırlığın altından kalmaktan kurtuldu.

İsmail Yalçın'ın, kazayı yara almadan atlaması izleyenlerin yüreğine su serpti.Traktörcüler Pazarı'nın açılışında konuşan Traktörcüler Sitesi Başkanı Ali Gökmen, kurulan pazarın Çukurova bölgesinde ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, Köylülerimiz, çiftçilerimiz kendi traktörlerini kendileri rahatça satabilecek. Bu ayrıca şehrimize de gelen ziyaretçi sayısını artıracak. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz dedi.Belediye Balkanı Şevket Can ise yaşanan kazanın hafif atlatılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sürücü İsmail Yalçın?a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından edilen dualarla Traktör Pazarı kurdele kesimiyle hizmet açıldı.