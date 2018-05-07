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Yurtta yağış ve alarmı

Aydın ve ’ta kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı. ’da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, ’nda ise fırtına nedeniyle feribot battı

MEHMET YILDIRIM
LEVENT SÖKMEN MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018
Yurtta yağış ve sel alarmı
Yurdu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar dün Aydın, Eskişehir ve 'ta etkili oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla otomobiller ve halk otobüsleri suyun içinde kaldı. Birçok işyerini su bastı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nde evleri su basarken Mesudiye Mahallesi'nde ise kopan elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu Mustafa Çoban (30) ağır yaralandı. Kars'ta etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı. 'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu küçükbaş hayvanlarını otlatan Hamdullah Yiğit'in (38) üzerine yıldırım düştü. Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan'ın cesedi ise 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ise Atatürk Baraj Gölü'nde bir feribot, yağış ve fırtına nedeniyle üzerindeki traktörle birlikte battı. Feribotta bulunan 4 kişi son anda kurtulurken, traktör, iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Önceki gün Ankara Mamak'ta 3 kişinin yaralandığı 150 aracın hasar gördüğü selin yaraları ise sarılıyor.
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Yurtta yağış ve sel alarmı
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