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'da fuhuş çetesi çökertildi! İçlerinde 'li başkan da var

’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen aralarında eski Kozan Başkanı 'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 05:21
Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! İçlerinde CHP'li başkan da var

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddia edilen eski İlçe Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek, pitbull cinsi köpekle korkutulup zorla fuhuş yaptırıldığı ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Adliyeye sevk edilen eski CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte 18 kişi, "fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti, kişi hürriyetini yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! İçlerinde CHP'li başkan da var
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