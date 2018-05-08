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'da 'yalan tecavüz' cinayetinde flaş gelişme!

'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açtığı iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki sanık, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 17:08
Adana'da 'yalan tecavüz' cinayetinde flaş gelişme!

ADANA'DA 'YALAN TECAVÜZ' CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya F.B. tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

F.B. savunmasında, uzaktan akrabası M.Ç. ile ilişkiye girip hamile kaldığını belirterek "Muhammet Reşit'le sadece sosyal medyadan arkadaştık. Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç'ye bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim." şeklinde savunma yaptı.

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Adana'da 'yalan tecavüz' cinayetinde flaş gelişme!
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