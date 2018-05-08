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Boğazı'nda ulaşıma engeli

Boğazı'nda yoğun deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 07:50 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 07:50
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Alınan bilgiye göre, dün gece yarısı başlayan , sabah saat 05.00 itibarıyla etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyarıp boğazın saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Her iki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bu nedenle Gelibolu-Lapseki hattına yönlendirildi.

hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını duyurdu.

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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
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