Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın elbise dolabından çıktı

ADANA'DA FUHUŞ OPERASYONU!

Adana'da CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte 18 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonunda Gürcistan uyruklu bir kadın polise kapıyı açmayarak saklandığı elbise dolabında nefesinden fark edilerek yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kozan'ın Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, kadınların tehditle alıkonulduğu ihbarını aldı. Polis 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptıktan sonra 4 Mayıs günü 300 polisle şafak vakti baskın yaptı.