Gelin iş yapmak zorunda değil

İlgınç olay Ankara
'da yaşandı. Boşanma davası açan koca, "Karımdan çalışmasını isteyince tartıştık. Ailesi, bana hakaret ve küfür etti" dedi. Karşı dava açan kadın ise savunmasında, "Eşim İşe girmem için baskı uyguladı. Kaynanamın ev işlerini yaptırmak için şiddet uyguladı. Sürekli fiziksel şiddete maruz kaldım. Eşim bana, hakaret ve küfürler etti" diye konuştu. Kadın toplam 100 bin TL tazminat istedi. Mahkeme, kocayı haksız buldu. Çift boşandı. Mahkeme, kocanın 5 bin TL maddi, 3 bin TL manevi tazminat ödemesini hükmetti. Mahkeme, velayetini anneye verdiği çocuğa ise 300 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verdi. Her iki taraf avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Mahkeme kararını oy çokluğu ile bozan Daire, kaynananın işlerini yapmaya ve çalışmaya zorlandığını öne süren kadını haklı bulup, davacıdavalı kocanın tüm temyiz itirazlarını reddetti. Kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatın az olduğuna hükmetti. Davayı yeniden gören 6. Aile Mahkemesi, ilk kararında direndi. Bu kez kadın kararı temyize götürdü. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
direnme kararını oy birliğiyle bozup kadın lehine karar verdi. İHA