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13’üncü kattan atladı

’da 15 yaşındaki genç kız, iddiaya göre mektubu bırakıp, 13’üncü kattan atlayarak hayatına son verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 07:47
13’üncü kattan atladı

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana geldi.

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13’üncü kattan atladı
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