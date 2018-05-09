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Belediye başkanı makamında vuruldu

Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı, kura çekilişinde ismi çıkmayan nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Belediye başkanı makamında vuruldu
Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinin AK Partili Belediye Başkanı (45), geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. 'nin (30) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan jandarmaya teslim oldu. Olay, dün 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde olarak çalışmak için 'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti. Evli ve 2 çocuk babası Hakkı Şengül'ün makamına dalan Serkan T., tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Kendisene sakin olması çağrısında bulunan Şengül'ü kolundan tutup odasından dışarı çıkaran Serkan T. belediye bisanının koridorunda kurşun yağdırdı. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Hakkı Şengül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şengül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.
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Belediye başkanı makamında vuruldu
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