10 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 60 kişi 11 bin 19 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 611 kişi 196 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 926 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 10 milyon 169 bin 434 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 876 bin 316 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 49 bin 291 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.