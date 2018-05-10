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10 Mayıs 2018 sonuçları belli oldu! İşte Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango , 10 Mayıs 2018 büyük ikramiye sonuçları açıklandı. 7 milyon liralık ikramiyeyi bir kişi tek başına kazandı! Süper Loto sonuçları, büyük ikramiye tutarı 7 milyon 772 bin 534 TL olurken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 10 milyon 169 bin 434 TL. Geçen hafta 5 milyon lira ikramiye devrederken, şans oyununda gözler büyük ikramiye veri sayfasına çevrildi. Milli Piyango sorgulama sayfasında, şanslı rakamlar belli olduktan sonra büyük ikramiye verileri yayınlanıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 22:08
10 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 60 kişi 11 bin 19 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 611 kişi 196 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 926 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, 'un Fatih ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 10 milyon 169 bin 434 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan olarak 1 milyon 876 bin 316 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 49 bin 291 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

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10 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte Loto'da kazandıran numaralar
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