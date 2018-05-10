Bodrum'da tornavidalı gaspçılar tutuklandı

Bodrum'a geçen 5 Mayıs'ta İngiltere'den tatile gelen 3 kadın turist, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. 3 İngiliz kadın, dün akşam otelden ayrılarak bir ara eğlenmeye gitti. Saat 23.30 sıralarında, otellerine dönmek üzere yürüyemeye başlayan 3 kadın turistin önü, İsmet İnönü Caddesi'ne geldiklerinde, ellerinde tornavida bulunan 2 kişi tarafından kesildi. 2 kişi, kadınların çantaları ve cep telefonları gasp edip, kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Olayın şokunu bir süre üzerlerinden atamayan 3 kadın, soluğu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alıp, şikayetçi oldu.

OLAYDAN SAATLER SONRA YAKALANDILAR



Polis, turistlerin şikayeti üzerine bölgedeki 200 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İngiliz turistlerin gasp edilme anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelilerin A.K. (34) ve N.E.E. (32) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, olaydan 3 saat sonra evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp ettiği çanta ve cep telefonları da evlerinde ele geçirilip, tutanakla sahiplerine teslim edildi.



2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.