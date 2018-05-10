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Çıkan dan yayla evi küle döndü

’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Hacıahmet Mevkisi’nde Alim Şen’e ait yayla evinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 06:36
Çıkan yangından yayla evi küle döndü
sırasında mutfak bölümünde meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin su ve köpükle yaptığı müdahale yaklaşık 3 saat sürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.
Ev ve havyan damının yanında, mobilyalar, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyalar da tamamen yandı. Yangın esnasında hayvan damının yanında bulunan traktör de yanarken, yangında can kaybı yaşanmadı. Yanan alanın hemen yanındaki tavuk kümesindeki hayvanlar dışarı çıkarıldı. Yangının kuyu şalterinden kaynaklandığı düşünülüyor.
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Çıkan yangından yayla evi küle döndü
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