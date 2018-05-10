Öğrencisiyle ilişki yaşadı, eşi boşadı

Denizli
'deki bir lisede görevli kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki duygusal ilişki, eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı. Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada öğrenci ilişkiyi doğrularken, kadın öğretmen ise iddiaları reddetti. Lisede tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonundaki mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016'da boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında olay tarihinde 17 yaşında olan öğrenci A.U.Ş., ifadesinde öğretmeni E.P. ile duygusal ilişki yaşadıklarını kabul etti. Öğretmen E.P. ise öğrencisiyle ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu dönemde eşimle boşanma aşamasındaydım, psikolojik sıkıntılarım vardı. Ben de kendisine ilgi göstermiş ve yazdığı mesajlara karşılık vermiş olabilirim. Ama mesajlarımız duygusal içerikli mesajlar değildi. Eşim benden boşanmak isterken, tapusu bana ait olan evi alabilmek için öğrencimle ilişkim olduğunu iddia ediyor" dedi. GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ
Milli Eğitim müfettişlerinin, soruşturması geçen yıl 26 Haziran'da tamamlayıp, Denizli Valiliği'ne gönderdikleri raporda, öğrencisiyle ilişki yaşadığı tespit edilen kadın tarih öğretmeni E.P.'nin disiplin yönünden devlet memurluğundan çıkarılması istendi. Ancak geçen yıl tamamlanan raporun ardından öğretmen E.P.'nin halen geçici görevle başka bir birimde öğretmenlik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.
Mahkeme de B.P.'nin boşanma davasında delil olarak sunduğu fotoğraf ve cep telefonu yazışmalarını yasa dışı yollardan elde edildiği gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Milli Eğitim müfettişlerinin hazırladığı raporu da dikkate alarak, çifti geçtiğimiz 6 Mart'ta boşayan mahkeme heyeti, kadın öğretmenin boşandığı eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkemenin kararında, "Davalı kadının güven sarsıcı ve sadakatsiz davranışlar sergilediği anlaşılmış olup, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmalarına karar verildi" denildi.