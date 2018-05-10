Ramazan 2018 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ne zaman ?

RAMAZAN BAŞLIYOR

Ramazan başlangıcı 2018 senesinde de heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Müslümanlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. 2018 yılında 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başladı. 22 Mart 2018 tarihinde Regaib Kandili idrak edildi. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılandı. Berat Kandilinin de dualar ile geçirilmesinin ardından on bir ayın sultanı Ramazan beklenilmeye başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan'ın son günü, bayram arefesi olacak. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, "bin aydan daha hayırlı olan," Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram 2018 yılında 15 Haziran'da başlıyor. 14 Haziran Perşembe bayramın arefesi olacak. Üç gün süren bayram 17 Haziran Pazar günü son bulacak. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.