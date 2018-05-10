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saatleri 2018! İlk ve iftar saati kaçta? İftar saat kaçta açılacak?

11 ayın sultanı olarak adlandırılan ve içerisinde bin aydan daha hayırlı gün olan Kadir gecesini içinde barındıran na sayılı günler kaldı. Dünyada 1 milyarı aşkın müslüman vatandaşın heyecanla beklediği, şeytanların zincire vurulduğu, rahmet ve dua kapılarının açıldığı ayı için ve saatleri merak ediliyor. İşte 2018 yılı Ramazan si ve detaylar.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 17:39
Ramazan ayı iftar saatleri 2018! İlk sahur ve iftar saati kaçta? İftar saat kaçta açılacak?

Mübarek na girilirken Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında "2018 ve saatleri" merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla 2018 si "İftar ve Sahur saatleri" yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Oruç görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların yaşadıkları kentlerdeki ni haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs Salı günü 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

'da sahur yapıldıktan sonra saat 03:52'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:22'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

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Ramazan ayı iftar saatleri 2018! İlk sahur ve iftar saati kaçta? İftar saat kaçta açılacak?
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