Ramazan ayı iftar saatleri 2018! İlk sahur ve iftar saati kaçta? İftar saat kaçta açılacak?

Mübarek Ramazan ayına girilirken Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında "2018 iftar ve sahur saatleri" merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla 2018 ramazan imsakiyesi "İftar ve Sahur saatleri" yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Oruç görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların yaşadıkları kentlerdeki iftar saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs Salı günü 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 03:52'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:22'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açıklanacak.

İSTANBUL'DA İMSAK VE İFTAR SAATLERİ