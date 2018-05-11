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namazı saat kaçta? 'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi için en mübarek günler arasında yer alan gününe bu hafta da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslüman alemi bugün camileri dolduracak ve bol bol dua edecek. Peki bugün 'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:06
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

'da namazı bugün 13:07'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. Bununla birlikte Cuma günü okunacak dualar konusunda da araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız için de duaları sıraladık.

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar : "Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab."

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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