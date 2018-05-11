Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Niğde’de iftar ne zaman saat kaçta açılacak?

Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Niğde’de iftar ne zaman saat kaçta açılacak?

11 ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte tüm İslam aleminde büyük heyecan yaşanmaya başladı. Müslüman alemi için anlam ve önemi son derece yüksek olan bu ay da Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye çalışacaklar. Niğde’de yaşayan vatandaşlar henüz şimdiden Ramazan için araştırmalara başladılar. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Sorusu geliyor. Niğde’de yaşayan vatandaşlar haberimizin içeriğinden bu soruların cevabını bulabilirler. ‘İşte Niğde’de oruç ne zaman açılacak?’ Sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 11.5.2018 15:00
Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Niğde’de iftar ne zaman saat kaçta açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, için il il imsakiye takvimini açıkladı. Niğde iftar ve sahur vakitleri Niğdeli bireyler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Niğde'de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Niğde'de ilk oruç ne zaman açılacak?

NİĞDE İMSAKİYESİ (NİĞDE'DE NAMAZ VAKİTLERİ)

Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız....

Müslüman alemi için en kutsal ay olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayın yaklaşması ile müslümanların heyecanı hat safhaya ulaştı. Bu özel ay ile birlikte milyonlarca müslüman oruç tutacak, sadaka verecek, teravih namazı kılacak ve başka bir çok ibadet ile birlikte Ramazan ayını idrak etmeye çalışacaklar.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım etme ayıdır.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Niğde’de iftar ne zaman saat kaçta açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN