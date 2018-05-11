Niğde’de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Niğde’de iftar ne zaman saat kaçta açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı için il il imsakiye takvimini açıkladı. Niğde iftar ve sahur vakitleri Niğdeli bireyler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Niğde'de ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Niğde'de ilk oruç ne zaman açılacak?

NİĞDE İMSAKİYESİ (NİĞDE'DE NAMAZ VAKİTLERİ)

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Müslüman alemi için en kutsal ay olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayın yaklaşması ile müslümanların heyecanı hat safhaya ulaştı. Bu özel ay ile birlikte milyonlarca müslüman oruç tutacak, sadaka verecek, teravih namazı kılacak ve başka bir çok ibadet ile birlikte Ramazan ayını idrak etmeye çalışacaklar.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım etme ayıdır.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.