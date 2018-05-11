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otomobil hırsızlarına operasyon

Yurt dışından çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye üzerinden Irak'a götürerek satan çete çökertildi. Çeteyle ilgili çalıntı olduğu tespit edilen iki lüks otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Irak uyruklu Nazar T.'nin ulusarası oto kaçakçılığının önemli isimlerinden biri olduğu Irak'ta çalıntı otomobilleri pazarladığı galerileri olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 11:51
Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

ULUSLARARASI OTOMOBİL HIRSIZLARINA OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan lüks araçların Irak'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38)'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı. Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S.(42) ve Çetin T'ye (28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.

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Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon
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