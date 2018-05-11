Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

ULUSLARARASI OTOMOBİL HIRSIZLARINA OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan lüks araçların Irak'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38)'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı. Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S.(42) ve Çetin T'ye (28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi.