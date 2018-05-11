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Vatan borcu engel tanımadı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
Vatan borcu engel tanımadı
Vatani görevini yapmak isteyen engelli gençlerin hayali gerçek oldu. 'nda yaşayan 8 engelli genç, davullu zurnalı kına gecesiyle askere uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı kına gecesinde ünlü şarkıcı Gülay da sevilen şarkılarını onlar için seslendirdi. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Engelliler Haftası kapsamında askerlik çağına gelen 8 engelli Mehmetçiği 1 gün boyunca askerlik yapacağı Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'na uğurladı.
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Vatan borcu engel tanımadı
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