Vatan borcu engel tanımadı

Vatani
görevini yapmak isteyen engelli gençlerin hayali gerçek oldu. İstanbul Zeytinburnu
'nda yaşayan 8 engelli genç, davullu zurnalı kına gecesiyle askere uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı kına gecesinde ünlü şarkıcı Gülay da sevilen şarkılarını onlar için seslendirdi. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Engelliler Haftası kapsamında askerlik çağına gelen 8 engelli Mehmetçiği 1 gün boyunca askerlik yapacağı Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'na uğurladı.