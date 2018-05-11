Zabıta ‘vurun’ deyince vatandaş lince kalkıştı

Karaman
'da
dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta
memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen L.T.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından İ.U., çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan L.T.'ye saldırdı. Linç girişimini diğer zabıta memuru önledi. L.T.'nin, Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Zabıta memuru İ.U. hakkında da idari soruşturma açıldı.