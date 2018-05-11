Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zabıta ‘vurun’ deyince vatandaş lince kalkıştı

‘vurun’ deyince vatandaş lince kalkıştı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
Zabıta ‘vurun’ deyince vatandaş lince kalkıştı
'da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen L.T.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından İ.U., çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan L.T.'ye saldırdı. Linç girişimini diğer zabıta memuru önledi. L.T.'nin, Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Zabıta memuru İ.U. hakkında da idari soruşturma açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zabıta ‘vurun’ deyince vatandaş lince kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN