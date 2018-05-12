2.5 yıl sonra kemikleri bulundu

Tokat Reşadiye'de Kelkit Çayı
'nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe
'yi arayan Jandarma ekipleri, bir çocuğa ait kemik parçaları buldu. DNA incelemesinde kemik parçalarının 2.5 yıl önce kaybolan iki çocuktan 8 yaşındaki Bayram Erol
'a ait olduğu belirlendi. Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin başlattığı aramalarda HES göleti mazgallarında bir ayakkabı içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara
'ya gönderildi. Kemiklerin 2.5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol'un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile bu haberle yıkıldı. Reşadiye'de 29 Aralık 2015'te evlerinin yakınında oynayan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuştu. Güvenlik güçleri arama çalışması başlatmış, ancak aylarca süren aramalarae rağmen, kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan haber alınamamıştı.