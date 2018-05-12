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'da fuhuş operasyonu: Biri hamile 15 kadın kurtarıldı

’da yurt dışından kandırarak getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyarak, senet imzalatıp borçlandıran daha sonrada fuhuş yapmaları için zorlayan 3'ü kadın 9 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Çetenin liderinin kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.(30) olduğu  belirtildi. Polis operasyon sırasında biri hamile olduğu belirlenen 15 kadını kurtardı. Şebeke lideri kadının her cuma kayıtlı müşterilerine dini içerikli SMS mesajları atarak kendisini hatırlattığı bir sonraki mesajlarında ise kadın pazarladığı tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 11:03
İstanbul'da fuhuş operasyonu: Biri hamile 15 kadın kurtarıldı

KADINLARDAN BİRİ YARDIM İSTEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yabancı uyruklu bir kadının "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" mesajı üzerine harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada kadın pazarlayan çetenin liderliğini Pendik'te kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nin yaptığı belirlendi. Polis yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından çete elemanlarını kimlikleri ile oturdukları adresleri belirledi.

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İstanbul'da fuhuş operasyonu: Biri hamile 15 kadın kurtarıldı
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