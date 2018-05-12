İstanbul'da fuhuş operasyonu: Biri hamile 15 kadın kurtarıldı

KADINLARDAN BİRİ YARDIM İSTEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yabancı uyruklu bir kadının "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" mesajı üzerine harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada kadın pazarlayan çetenin liderliğini Pendik'te kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nin yaptığı belirlendi. Polis yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından çete elemanlarını kimlikleri ile oturdukları adresleri belirledi.