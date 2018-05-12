Mardin’e 8’inci kilise

Mardin
'de 1860'ta inşa edilen Süryani Katolik
Meryem Ana Kilisesi, 3 yıldır süren restorasyonun ardından dün düzenlenen ayinle, şehir merkezindeki 8'inci kilise olarak ibadete açıldı. Açılış nedeniyle yapılan ayini, merkezi Lübnan
'da bulunan Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatius Yusuf III Younan yönetti. Süryani Kadim Cemaati Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Mor Gregorios Melki Ürek, Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Mardin Süryani Katolik Kiliseleri Sorumlusu Ferit Özaltun, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyol ile yurtdışı ve yurtiçinden gelen davetlilerin de katıldığı ve 2 saat süren ayinde, Süryani Katolik korosunun seslendirdiği Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler de okundu. PATRİKTEN TEŞEKKÜR
Çeşitli din ve mezheplerin temsilcilerinin de katıldığı açılışta, Müslüman- Hıristiyan kardeşliği de sergilendi. Patrik Younan, restorasyonda emeği geçen devlet kuruluşları ve Mardinlilere teşekkür ederek, "Mardin dinlerin ve dillerin merkezi. Bir önceki gelişime göre çok gelişmiş. Süryani dilinin üniversitede öğretiliyor olması beni daha da çok sevindirdi. Bu gelişmeler Mardin'i daha üniversal bir şehir yapıyor. Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.