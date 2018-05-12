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Metrobüste iğrenç olay! O tacizci serbest bırakıldı

Metrobüs tacizcisi serbest kalınca soluğu adliyede alan genç kız, uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 09:28
Metrobüste iğrenç olay! O tacizci serbest bırakıldı

Mecidiyeköy'den 'e gitmek için metrobüse binen 25 yaşındaki G., P.'nin tacizine maruz kaldı.

"METROBÜSTEN İNMESİNİ SÖYLEDİM"

Olayı anlatan genç kız, "Kalçama çarpmasını kaza sandım. Bacağıma dokununca bağırarak metrobüsten inmesini söyledim. Umursamazca "Sen in" dedi. Zincirlikuyu'daki görevlilere durumu anlattım"dedi. Gözaltına alınan Cengiz P.'nin serbest kaldığını öğrenen Kübra G., mahkemeye başvurarak koruma tedbiri talep etti. Mahkeme, Cengiz P.'nin 2 ay süreyle Kübra G.'nin ikametgahına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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Metrobüste iğrenç olay! O tacizci serbest bırakıldı
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