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Mucizenin adı Yunus Emre Doğuştan kalbinin yarısı çok küçük olan Yunus Emre bebeğe, 2 günlükken balon yapıldı. 7 ve 9 günlükken stent takılan bebek, 3 kez anjiyo ile hayata tutundu