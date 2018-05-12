Mucizenin adı Yunus Emre

Bolu'da, Sümeyye-Murat Karakütük çiftinin 3 ay önce 3 kilo 600 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Yunus Emre, henüz bir günlükken hastanede morarmaya başladı ve kalbinde üfürüm fark edildi. Kalbinin yarısı doğuştan çok küçük olan Yunus Emre bebek, mavi bebek sendromu tanısıyla iki günlükken yoğun bakım servisine sevk edildi. Doğuştan kalp hastalığı olduğu anlaşılan minik Yunus Emre, 3 kez anjiyo geçirdi, stentle hayata tutundu ve şimdi taburcu olmayı bekliyor. Okan Üniversitesi
Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, ilk değerlendirmesinde Yunus Emre bebeğin sağ kalp karıncığının çok küçük, kalpten akciğere giden damarın tam tıkalı olduğunu saptadı. ŞANT AMELİYATI RİSKLİ
Prof. Dr. Yavuz, bebeğin kalbinin sağ tarafının hemen hemen yok denecek kadar küçük olduğunu söyledi. Bu tip bebeklerin hayatta kalabilmeleri için en az 3 ameliyat geçirmeleri gerektiği bu ameliyatlardan ilkinin şant ameliyatı olduğunu belirten Prof. Yavuz, "Yunus Emre bebek, iki günlük iken balon anjiyo oldu. 7 günlükken stent takıldı ve iki gün sonra yani 9 günlük iken bir stent daha takıldı" dedi. Bu tip kritik kalp hastalığı ile doğan bebeklerin hayatta kalabilmeleri için doğumdan sonraki ilk günlerde şant ameliyatının yapıldığını ve şant ameliyatının çok riskli bir ameliyat olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu ameliyat yerine biz Yunus Emre bebeğin kalpten çıkan damarlarının arasına stent yerleştirdik. Ameliyatla konulan şant kadar stentle yeterli dolaşım sağlandığını tespit ettik. Bebek ameliyat yapılmadan stentle hayata tutundu" diye konuştu.