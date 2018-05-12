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'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı

Tokat'ın ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan iki çocuktan Bayram Erol'un kemik parçalarının HES göletinin mazgallarında bulunmasının ardından, Kelkit Çayı'nda JAK ve AFAD ekipleri tarafından bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan ve o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 12:57
Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Aileler umutla çocuklardan gelecek haberi beklerken, yeni bir gelişme yaşandı. İlçede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç Kelkit Çayı'na uçtu. Araç sürücüsü Cebe suda kayboldu. Muhtarı bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında, 8 Mayıs'ta, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu.

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Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı
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