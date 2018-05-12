Reşadiye'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Aileler umutla çocuklardan gelecek haberi beklerken, yeni bir gelişme yaşandı. İlçede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç Kelkit Çayı'na uçtu. Araç sürücüsü Cebe suda kayboldu. Muhtarı bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında, 8 Mayıs'ta, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu.