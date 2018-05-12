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Yıldırım çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.5.2018
Yıldırım çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YILDIRIM düşmesi sonucu dün iki vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 'nın Siverek ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde Şükran Akdemir (40) önceki gün kızı Melek Akdemir (16) ile koyunlarını otlatmaya götürdü. Bir süre sonra anne ve kızının üzerine yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan anne öldü, kızının tedavisi sürüyor. 'nın Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Halil Öztürk (19) ile kardeşi Dayip Öztürk'ün (17) üzerine de yıldırım düştü. Halil Öztürk, hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise hastaneye kaldırıldı.

Lütfü YALGI/SİVEREK
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Yıldırım çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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