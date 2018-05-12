Yıldırım çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YILDIRIM düşmesi sonucu dün iki vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde Şükran Akdemir (40) önceki gün kızı Melek Akdemir (16) ile koyunlarını otlatmaya götürdü. Bir süre sonra anne ve kızının üzerine yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan
anne öldü, kızının tedavisi sürüyor. Malatya
'nın Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Halil Öztürk (19) ile kardeşi Dayip Öztürk'ün (17) üzerine de yıldırım düştü. Halil Öztürk, hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise hastaneye kaldırıldı.
Lütfü YALGI/SİVEREK