7 metrelik dev tavada rekor ciğer denemesi

Edirne
'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde, dünyanın en büyük tavasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için rekor denemesi yapıldı. Edirneli tava ciğer ustalarının da desteğini alan Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan
'ın Kırklareli
'nde bir imalathanede yaptırdığı tava, 2 ton ağırlığında, 7 metre 4 santimetre çapında ve 80 santimetre derinlikte olan paslanmaz sactan imal üretildi. DEV TAVA TIR'LA GETİRİLDİ
Tava, 2 parça halinde TIR'la Edirne'ye getirildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu denemede Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcileri Prof. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü de hazır bulundu. Gözlemci olarak da mimar Elif Uras, mimar Emine Yaravlı, gıda mühendisi Kadir Süzme ve hijyen uzmanı Ezgi Özkan katıldı. Rekor denemesinde yapılan tüm işlemler kamera ile de kayıt altına alındı Deneme sırasında ilk önce 12 ton odun, 3 ton da kömür kullanılarak ateş yakıldı. Paslanmaz sactan üretilen tava, vinç yardımıyla ısıtılacağı platforma oturtuldu. 2 buçuk ton ayçiçeği yağının kullanıldığı rekor denemesinde, tava sıcaklığının 180 dereceye gelmesi beklendi. TESCİLLENİNCE SERGİLENECEK
180 dereceye yükseldiğinde ise ilk etapta 150 kilo ciğer Belediye Başkan Gürkan ve 20 ciğer ustası tarafından tavaya bırakıldı. Daha sonra dev tavada pişirilen ciğer vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en lezzetli tava ciğerinin Edirne'de pişirildiğini belirten Recep Gürkan, rekor denemesinin Guinness tarafından onaylanmasının ardından devasa tavanın, ciğer ve ciğer ustasının yer aldığı bir heykelle birlikte sergileneceğini belirtti. Rekor denemesine ilişkin raporun 10 gün içinde Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil edilmesi için sunulacağını öğrenildi.