Cami-Gençlik Buluşmasının finali yapıldı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından eğitim öğretim yılı boyunca her hafta bir ilçede gerçekleştirilen Cami-Gençlik buluşmalarının finali Fatih Camii'nde yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce genç sabah namazında buluştu. Etkinlikte gençlere yönelik çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri de katıldı.

Sabah namazı sonrası konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Ekim ayından beri başlattığımız sabah namazı buluşmaları her ilçemizde her hafta devam etti. Bugün sabah arzu ettik ki Ramazan ayı öncesi bir buluşma gerçekleştirmek istedik. Biz bu gençlik buluşmalarını önemsiyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim hazinemiz" dedi.

"GENÇLERİN DİNLERİNİ MUHAFAZA ETMEMİZ LAZIM"

Gençleri muhafaza etmenin önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için çok önemli. Geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en önemli varlıklarımız. Bu yüzden onların dinlerini muhafaza etmemiz lazım, akıllarını muhafaza etmemiz lazım, nesli muhafaza, nefsi muhafaza, malı muhafaza bu beş önemli şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız değerli kardeşlerim. Bu buluşmalar bu kadar önemli ki ben İstanbul il müftümüze şükranlarımı arz ediyorum. Bir yıla yakındır her Pazar günü bir camide gençlerimizi buluşturuyorlar. Ülkemizin pek çok camisinde bu şekilde buluşmalar oluyor" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sabah namazında gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, "Bizim ecdadımız yüzlerce yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmakla şereflenmiş ve bunun kaynağında ve temelinde elbette ki ümmetin birliğini sağlamaya muvaffak olmaları ve bunun da arkasında her bir göğüste yaşatılmaya çalışılan, diri tutulmaya çalışılan birer iman kalesi olması yatmıştır. Bizi inancımız, imanlı oluşumuz yüzlerce yıl şerefli kıldıysa, güçlü kıldıysa gelecekte de bu milletin güçlü olması hem bu ümmetin ümididir. Bu ümit de işte bu inançlı gençliğin yaşaması, çoğalmasıdır. Herhalde sabah namazlarında gençlerin buluşması da buna çok iyi bir örnektir" şeklinde konuştu.